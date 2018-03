Secondo weekend per Nero Norcia: in programma anche il concerto gratuito di Michele Zarrillo

Norcia è pronta per il secondo weekend dedicato a Nero Norcia, la mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici della Valnerina. Oltre cento gli stand, allestiti allo stadio comunale Europa, che riapriranno da venerdì 2 a domenica 4 marzo proponendo il gustoso paniere di prodotti locali, di cui il tartufo è protagonista insieme alle norcinerie, ma anche tipicità di altre regioni italiane. Un fine settimana, in cui si attende un rialzo delle temperature, all’insegna anche di musica e intrattenimento. In concomitanza con la manifestazione enogastronomica, visitatori e turisti potranno godere del concerto gratuito a scopo benefico che Michele Zarrillo regala alla città di Norcia domenica 4 marzo alle 15 in piazza san Benedetto. Sabato 3, invece, spazio ai giovani a cui si deve l’evento ‘Nero il party’ in programma dalle 23.30 nella tensostruttura dello stadio. Una festa che per il terzo anno i ragazzi ripropongono e organizzano in maniera autonoma, un modo per ritrovarsi, ma anche per esorcizzare la paura del momento e guardare avanti con fiducia.

Piazza san Benedetto ospiterà anche spettacoli di magia per bambini, sabato alle 15 con il mago Lupis che domenica, sempre alle 15, sarà accompagnato dai Gemelli di Guidonia, Fabrizio Gaetani e Fabian Grutt. A completare la proposta del weekend, domenica alle 10 allo stadio comunale anche un raduno di cani Cavalier King e Charles Spaniel, mentre alle 10.30 al Centro polivalente 4.0 una tavola rotonda a cura del Lions club Perugia Host.

Per tutta la durata di Nero Norcia sarà inoltre allestita allo stadio comunale la mostra fotografica ‘Finché ci trema il cuore’ a cura di Maurizio Coccia che testimonia come sia cambiata l’identità di questa comunità dopo il terremoto. Rimandato a data da destinarsi, infine, il convegno a cura di Federalimentare, inizialmente previsto per venerdì 2 marzo.

“Anche il prossimo weekend – ha commentato Giuliano Boccanera, assessore allo sviluppo economico del Comune di Norcia – sarà da non perdere a Nero Norcia 2018. Tanti gli appuntamenti per grandi e piccoli, ce n’è per tutti i gusti per decidere di passare piacevoli giornate a Norcia, degustando le tipicità che il nostro generoso territorio offre”.