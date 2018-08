Sagra Musicale Umbria, uno dei festival più antichi d'Italia sta per tornare. Ecco dove e quando

La prima edizione della Sagra Musicale dell’Umbria (tale la denominazione all’epoca) ebbe luogo nel 1937, a corollario dei Corsi di Alta Cultura tenuti alla Regia Università Italiana per Stranieri, che per la musica videro protagonista il senatore milanese Guido Carlo Visconti di Modrone. Insieme al Maggio Musicale Fiorentino, fondato nel 1933, è il più antico festival musicale d’Italia. Lo stesso Visconti di Modrone aveva già tenuto dei corsi estivi presso l’ateneo perugino negli anni 1934-36, ognuno dei quali dedicato ad un periodo storico (rispettivamente il Seicento, il Settecento e l’Ottocento). I corsi furono seguiti a settembre da una piccola serie di concerti e si ritiene che l’esecuzione de L’Orfeo di Monteverdi nel 1934 sia stata la prima ripresa dell’opera – perlomeno in forma scenica – in tempi moderni.

Questa edizione si svolgerà dal 13 al 22 settembre ed è possibile trovare il vasto programma del festival direttamente a questo link https://www.perugiamusicaclassica.com/sagra-musicale-umbra/.