La Passione, Bach Project: prima mondiale a Perugia per la "pop opera" di Soqquadro Italiano

Dalla vivace contaminazione artistica in perfetto equilibrio tra sperimentazione e tradizione prende forma l’originale concerto/spettacolo La Passione – Bach Project, in scena in prima mondiale giovedì 20 settembre a Perugia, nell’ambito della Sagra Musicale Umbra 2018, ad opera Soqquadro Italiano, il duo fondato dal danzatore e cantante Vincenzo Capezzutoe dall’attore e regista Claudio Borgianni. Applaudito a livello internazionale, quale esponente tra i più originali e innovativi del panorama del Classical Crossover europeo, Soqquadro Italiano si rivolge e sviluppa tutti i linguaggi artistici, dal canto e dalla musica alla danza, alla visual art e oltre, con una ricerca costante, tra passato e presente, dell’originalità.



Sul palco della Sagra Musicale Umbra – che si prepara al gran finale di venerdì e sabato nella cattedrale di San Lorenzo, con il War Requiem di Britten e la IX Sinfonia di Beethoven -Vincenzo Capezzuto, primo ballerino (nelle compagnie Teatro San Carlo di Napoli, English National Ballet, Ballet Argentino di Julio Bocca, MMcompany di Michele Merola e Aterballetto) e cantante (collabora stabilmente con l’ensemble L’Arpeggiata di Christina Pluhar).