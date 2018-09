Sagra Musicale Umbra: al via gli appuntamenti nella cattedrale di San Lorenzo a Perugia

La 73^ Sagra Musicale Umbra continua mercoledì 19 settembre con il primo dei tre grandi appuntamenti previsti nella Cattedrale di San Lorenzo, a Perugia, ilconcerto d'organo di Adriano Falcioni. In programma alle 17 i brani di Marco Enrico Bossi, Konzertstück Op.130, Gyorgy Ligeti, Volumina, Franz Liszt, Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. e Richard Wagner. Götterdämmerung, Act III: Trauermarsch und Final (trascrizione di Piergiovanni Domenighini).

Premiato in numerosi concorsi organistici internazionali, da qualche anno Falcioni ha iniziato una brillante carriera concertistica internazionale che lo ha visto esibirsi nei maggiori festival italiani, europei, in USA e Sud Africa. Docente di organo al Conservatorio di Sassari e professore ospite all’Università UNISA di Pretoria in Sud Africa, è organista titolare della Cattedrale metropolitana di San Lorenzo a Perugia e direttore artistico del Festival organistico Internazionale “Laurentiano”.

Proseguono poi fino a venerdì gli appuntamenti con i concerti della “Musica di Mezzodì”, alle 12 a Palazzo della Penna, e dei “Cinque Cori alle Cinque”, alle 17 nella Chiesa di Sant'Ercolano.Mercoledì 19 in scena alle 12 la soprano Kim Buja, accompagnata al pianoforte da Anna Pesce sulle note di Schumann, Schönberg, Poulenc. Alle 17 sarà la volta dell'Accademia degli Unisoni, diretta da Leonardo Lollini. Giovedì 20, in programma le musiche di Respighi, Tosti, Debussy, Poulenc interpretate dalla voce Risa Minakata dal pianoforte di Liù Kank (ore 12) e Libercantus Ensemble diretto da Vladimiro Vagnetti (ore 17). Venerdì 21, gli ultimi incontri musicali presentano il concerto di Flavio Iuliani alla chitarra con le musiche di Dowland, Scarlatti, Villa-Lobos, Tansman, Satie, Tarrega (ore 12) e il Coro dell'Università degli Studi di Perugia diretto da Marta Alunni Pini.

Programma completo: www.perugiamusicaclassica.com