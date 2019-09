Sagra Musicale Umbra, attesa per il concerto del 16 Settembre a Norcia e due suggestive anteprime

Sagra Musicale Umbra 2019, è grande l'attesa per l'appuntamento ad ingresso gratuito di lunedì 16 settembre, alle 17, a Norcia, Two for tree and Orchestra, promosso in collaborazione e con il patrocinio di Alberi Maestri aps, associazione per la tutela degli alberi. Per l'occasione non sarà possibile parcheggiare a Nottoria ma si potrà raggiungere il luogo del concerto con un transfer gratuito, su prenotazione. Info e prenotazioni: sagramusicaleumbra@perugiamusiclassica.com

Two for tree and Orchestra è il nuovo progetto di Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura, in anteprima assoluta a ingresso gratuito per la Sagra Musicale Umbra 2019. Tromba, flicorno e bandoneon accompagnati per l'occasione dall'Orchestra da Camera di Perugia, già da tempo al fianco di due tra i più importanti protagonisti del jazz contemporaneo.

L'appuntamento di Norcia è promosso con il patrocinio e la collaborazione di Alberi Maestri aps, associazione per la tutela degli alberi, che promuove la salvaguardia dell’ambiente e in modo particolare la cura e la tutela del patrimonio arboreo, attraverso la diffusione della moderna arboricoltura e delle tecniche di treeclimbing. Anche per questo, vista la delicatezza ambientale del luogo, non si potrà raggiungere la sede del concerto in automobile, ma si dovrà parcheggiare lungo le mura di Norcia e da lì – conun transfert gratuito messo a disposizione dalla Fondazione Perugia Musica Classica onlus – si potrà arrivare a Nottoria (il servizio sarà disponibile, su prenotazione, dalle 15.30 fino all'inizio del concerto). Si raccomanda di indossare abbigliamento comodo, e di portare con sé coperte e cuscini per sedersi (e un cappello per proteggersi dal sole). In caso di maltempo, il concerto si terrà nel Palazzo delle Esposizioni di Norcia, in centro, nei pressi di piazza San Benedetto.

Il concerto di lunedì a Nottoria è uno degli appuntamenti più attesi della 74^ Sagra Musicale Umbra, che prenderà il via questo fine settimana con una duplice anteprima: sabato 7 settembre, alle 18 al Teatro Clitunno di Trevi, con il concerto di Giacomo Cardelli, violoncello, e Margherita Santi, pianoforte; domenica 8 settembre, sempre alle 18, all'Abbazia di San Nicolò di San Gemini, con il Trio di Parma (Ivan Rabaglia, violino, Enrico Bronzi, violoncello, Alberto Miodini, pianoforte) e Simonide Braconi, viola, in un viaggio “dal Danubio allo Shannon”, attraverso tre secoli di popolaresco nella musica da camera.