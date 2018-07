Sagra Musicale Umbra 2018: i migliori nuovi compositori internazionali con il premio "Francesco Siciliani"

Sono stati selezionati i tre finalisti della IV edizione del Premio “Francesco Siciliani”, concorso internazionale di composizione per un'opera di musica sacra, in collaborazione con il Pontificio Consiglio della Cultura e intitolato al celebre direttore artistico umbro. I lavori dei finalisti Steven Heelein, Antonio Eros Negri e Andrea Buonavitacola saranno eseguiti dal St. Jacob's Chamber Choir, diretto da Gary Graden, il 15 settembre 2018 ad Assisi nella Basilica Superiore di San Francesco, nell'ambito della 73^ Sagra Musicale Umbra. Al termine della serata sarà annunciato il vincitore assoluto e saranno anche assegnati il premio del pubblico e quello della critica specializzata. Le moltissime adesioni al bando e l'alta qualità della partiture pervenute da tutto il mondo confermano il prestigio del concorso che sta diventando un punto di riferimento per la produzione sacra internazionale e un osservatorio privilegiato per quanti vogliano interrogarsi sulle strade percorse dai compositori contemporanei che si misurano con questo repertorio.

