Estate, è tempo di feste: a Perugia la Sagra degli Gnocchi, musica e buon cibo per 9 giorni

Nove giorni di musica, prodotti tipici e il piatto forte della festa: gli gnocchi. E' partita ieri sera, venerdì 15 giugno, la 27esima edizione della Sagra degli Gnocchi a Casenuove, Perugia. Una tradizione che da quasi trent'anni si rinnova grazie al costante impegno degli organizzatori.

Dal 15 fino al 24 giugno, alla Polisportiva di Casenuove, si potrà gustare questo delizioso piatto tipico in tutte le salse: dal classico sugo d'oca al taleggio, dal condimento speck e zucchine alla crema di scampi. Sono circa nove le varianti in cui si potranno assaggiare gli gnocchi, ma non mancheranno anche altri piatti tipici come le tagliatelle, la coratina d'agnello, lo stinco di maiale e altre specialità. Spazio anche alle serate danzanti con un ricco programma musicale: questa sera appuntamento con il ballo in piazza grazie all'Orchestra "Harem" (ore 21).