Pontepattolissima 2018: torna la festa del fiore di zucca tra tante specialità gastronomiche, musica e divertimento

Arriva la trentottesima edizione della Pontepattolissima, la festa paesana organizzata dalla frazione di Ponte Pattoli. La sagra avrà inizio venerdì 13 luglio e terminerà domenica 22 luglio.

Saranno presenti stand gastronomici con specialità umbre e perugine, tanta musica, giochi e divertimento.

E' la festa per eccellenza del fiore di zucca ma non solo: tutte le sere presso lo spazio giovani Loung Bar "The Pallet", musica dal vivo. Insomma tante serate all'insegna del buon cibo e del divertimento.