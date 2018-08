La celebre sagra della torta al testo a Sant'Egidio prosegue le sue serate tra cibo, divertimento e musica

La Sagra della Torta al Testo “cotta sotto la cenere” è una sagra umbra che promuove il prodotto tipico umbro per eccellenza: la torta al testo. L'Associazione Sportiva S.Egidio, organizzatrice della famosa manifestazione, sin dalla prima edizione (nel 1974), si è imposta di realizzare il tipico prodotto umbro seguendo la tradizionale procedura contadina: la COTTURA SOTTO LA CENERE. E’ questa particolarità del prodotto che ha reso nel corso degli anni la nostra Sagra unica nel suo genere, infatti ad oggi possiamo fregiarci di aver fornito utili consigli ad attività di ristorazione molto famose nel territorio e non solo. La cottura sotto la cenere e la ricerca di prodotti di qualità a km zero, come da tradizione, hanno avuto un ruolo fondamentale nel permettere all’Associazione di risultare tra le tre “Sagre d’Eccellenza dell’Umbria”.

La sagra si terrà fino a domenica 12 agosto.