San Fortunato della Collina: tutto pronto per il consueto appuntamento con la sagra del piccione in carrozza

A San Fortunato della Collina, anche quest'anno, torna la Sagra del Piccione in Carrozza: l'appuntamento è fissato da venerdì 6 giugno a domenica 10 giugno. Momento di grande convivialità per la piccola comunità di San Fortunato, legato alla tradizione popolare e al folklore di Perugia, un'occasione per valorizzare la buona tradizione enogastronomica umbra.

In caso di maltempo sono stati attrezzati dei posti per mangiare al coperto e quest'anno sarà disponibile anche un menù per i celiaci: torte al testo farcite, panini farciti, pizza, crostatine e birra.