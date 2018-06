La sagra di Chiugiana arriva alla sua trentaquatresima edizione: la sagra delle penne vi aspetta

Chiugiana ti aspetta è la sagra delle penne alla Chiugianese, arrivata alla trentaquatresima edizione. Una festa deliziosa che vi stupirà con la sua ottima cucina di qualità e non solo.. anche arte, cultura e tanta musica.

E proprio in riferimento alla musica ci sarà anche un'enorme pista da ballo per potersi divertire per tutta la serata, anche nel dopo cena.

La sagra inizierà il 22 giugno per terminare domenica 1 Luglio 2018.