Cosa fare in città questo weekend? Tutti gli appuntamenti: attesa per i Maneskin

Torna la rubrica di Perugiatoday dedicata agli eventi. Si parte con gli eventi in maschera. Le Bartocciate tornano al centro delle Giornate in onore del Bartoccio: infatti questo sabato, alle ore 18, alla sala Miliocchi in Corso Garibaldi 136, si terrà la Gara di Bartocciate. Sono state scelte dodici tra le bartocciate che hanno imperversato in rete negli ultimi mesi e che saranno lette da Graziano Vinti, accompagnato all’organetto da Marcello Ramadori e all’ukulele da Luigi Cordidonne. Si scaldano i motori dei carri allegorici per il primo dei tre appuntamenti con il Carnevale dei bambini di Acquasparta domenica 28 gennaio. Ne seguiranno altri due, il 4 e 11 febbraio (una sfilata verrà ripetuta in caso di maltempo) per rallegrare i pomeriggi dei più piccoli a partire dalle 15. Nella 25esima edizione troveranno spazio i tre grandi carri principali ‘Mazinger - la leggenda’, ‘Supereroi’ e ‘Il circo’. A questi, impegnati nella sfilata che interessa via Roma e via Cesare Battisti, si aggiungono i mini-carri: Il brucomela, Il trenino, La diligenza, La regina del mare e Le tazze girevoli, che porteranno a spasso per il centro storico i bambini.

Serate – All'Urban Club Lory’s Blonde Band nasce dall’incontro di musicisti che hanno in comune la passione per la dance music ed il funky. Le esperienze professionali di ciascun componente della Band sono moltissime e sviluppate su più fronti, dalle serate ai pub, alle discoteche-discobar, feste private, convegni, cene di gala, feste di piazza, centri commerciali, club, e vantano collaborazioni con famosi artisti dello spettacolo. Grande attesa questo sabato per i Måneskin. Faranno capolino al Quasar village i, la band romana rivelazione della undicesima edizione della trasmissione televisiva X Factor (il termine ‘måneskin’ in danese vuol dire proprio ‘chiaro di luna’ ed è stato scelto in onore alle origini di Victoria, la bassista del gruppo).

Fiere - Galline, anatre, oche, pulcini e galli di tutto il mondo in vetrina per una rassegna unica nel suo genere, la terza edizione della ‘Mostra sociale di avicoli ornamentali’ in programma sabato 27 e domenica 28 gennaio (dalle 9 alle 17) al Molino della Catasta di Ponte Felcino, a Perugia, in via della Trota.

Passeggiate - Ecologia, scoperta del mondo esterno e di spazi interiori, contatto con la natura, all’insegna del principio per cui camminare fa bene all’ambiente e a chi pratica questa sana abitudine. Per vincere lo stress, per ristabilire equilibrio, ritrovando armonia fisica e interiore. Il 28 gennaio la scarpinata dell’Associazione “L’olivo e la ginestra” è orientata alla scoperta di San Martino in Campo.