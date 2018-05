Al centro commerciale "Collestrada" una giornata dedicata ai laboratori di robotica: ecco come poter partecipare

Domenica 13 maggio alle 15.30, arrivano nel centro commerciale "Collestrada" i laboratori di robotica per bambini e ragazzi. Saranno di due tipologie: a frequenza libera (durata di 15 minuti circa) oppure con a disposizione materiali e tutor che affiancheranno i ragazzi per costruire e programmare dei veri robot (durata 1h e 30 min). Per prenotarvi contattate la Direzione del Centro al n. 075 5971652 o via email collestrada@collestrada.it .



Tutti i partecipanti riceveranno in regalo una mini confezione Lego per costruire un mini robot ispirato al famoso Wall E.