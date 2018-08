Tutto pronto per la 3 giorni ufficiale del Riverock Festival 2018: ad Assisi tre giorni di festa fra musica live e djset

Grande successo per il concerto di Fabrizio Moro, anteprima del Riverock Festival andata finalmente in scena ieri sera, lunedì 20 luglio, dopo lo spostamento dovuto al maltempo. Una platea gremitissima da varie migliaia di persone ha acclamato il cantautore rock italiano alla Lyrick Summer Arena, pronta ad accogliere fra poche ore la tre giorni ufficiale del Riverock, con una svolta decisa verso lo street pop di ultima generazione.

L'apertura è giovedì 23 agosto a partire dalle 18.30 e fino a tarda notte, con la prima di 3 serate ricchissime di musica e divertimento fra i 3 palchi allestiti nello spazio esterno del teatro Lyrick e all'interno del Palaeventi: sul main stage c'è grande attesa per il live di Frah Quintale, identificato dalla rivista Rolling Stone fra le migliori rivelazioni della nuova scena italiana e definito da Vice Magazine caposcuola della cultura street pop. Arriva al Riverock con il suo "Regardez Moi Summer Tour" intitolato come il suo primo album interamente composto da lui e dopo oltre 40 date invernali in club spesso esauriti. Prima di lui Rancore, il giovane artista che con il rap ermetico del suo album "Musica Per Bambini" ha aperto un varco interessante e provocatorio nel genere. Ancora sul main stage una nuova proposta, Slavi Bravissime Persone, che arrivano al festival grazie alla selezione del Nuovo Imaie. Stesso percorso anche per Aria Su Marte, che si esibisce sul palco Redbull Music Tourbus, un vero e proprio tour bus allestito tecnicamente per ospitare concerti, insieme ad altri artisti selezionati attraverso un altro interessante progetto chiamato LiveIT, ovvero Swoosh, Mc Nill e JM.

Da mezzanotte lo spettacolo si sposta all'interno del Palaeventi, dove ad animare il palco Hangar sarà il dj set di Radio Cult, una garanzia per quanto riguarda la selezione di musica da ballare fino a tarda notte. L'ingresso per i concerti della prima giornata costa 20 euro e dà diritto all'accesso preferenziale all'aftershow, che però è gratuito per tutti. Le casse per il ritiro e l'acquisto biglietti aprono alle 17.00. Che la festa cominci!

Si continua poi Venerdì 24 sempre dalle 18.30 a notte inoltrata, con ingresso per i concerti a 25 euro: sul Main Stage il mattatore è Cosmo, il dj e producer di Ivrea che nell'ultimo anno ha letteralmente sbancato i club più capienti d'Italia, allungandosi addirittura fino a Londra, Berlino, Parigi con il suo "Cosmotronic Tour", più che un semplice concerto un vero e proprio party itinerante, ricco di ospiti e dj del collettivo Ivreatronic, intitolato al suo quarto album, dal quale è tratta la hit radiofonica da 1 milione di streaming su Spotify, ovvero "Quando Ho Incontrato Te". Prima di Cosmo, la ribalta è tutta per lo "spetta-concerto" dell'eclettico poeta cantautore comunicatore Gio Evan, un nome in grandissima ascesa della nuova scena italiana. Apre la serata la band Spumante!, al suo debutto proprio sul palco del Riverock.

Sul palco RedBull Music TourBus, grazie al progetto LiveIT, realizzato in collaborazione con Red Bull Music, Clockbeats, Musicraiser e Le Park Milano, suonano Arashi e vari altri nomi della nuova scena musicale da tenere d'occhio come ZeroCall, The King Mooses e Melancholia. L'aftershow all'Hangar, di nuovo a ingresso gratuito, con accesso preferenziale per chi ha il biglietto dei concerti, è a cura di ROGHERS "i Mercoledì Rock”.

L'ultima giornata, Sabato 25, completamente a ingresso gratuito, anticipa l'apertura alle 17.30 e offre una proposta eccellente sotto ogni punto di vista: per cominciare l'esibizione di Becoming X, collettivo di talentuosi illustratori, dj e musicisti, che propongono un vero e proprio "live drawing", un happening di disegno e musica dal vivo con un set che combina sonorità rock/elettroniche e improvvisazioni artistiche. Il main stage poi acquista un sapore internazionale con le sonorità post punk cantautorali di The Soft Moon, ovvero il controverso e poetico musicista di base berlinese Luis Vasquez che con il suo quarto album "Criminal" ha spiazzato e conquistato critica e pubblico in modo unanime. Lo precede l'affascinante Noga Erez, giovanissima artista, producer e performer israeliana di Tel Aviv, una delle novità più promettenti della musica elettronica. L'apertura invece è per uno degli artisti più internazionali del nuovo cantautorato italiano, Wrongonyou. Il giovane songwriter romano, il cui stile è stato più volte accostato al mondo musicale di John Mayer o Ben Harper, presenta dal vivo i brani del suo album d'esordio, "Rebirth", dal quale è tratto anche il singolo "Family Of The Year", colonna sonora della Pride Week 2018.

Il progetto LiveIt per la chiusura porta sul palco RedBull Music TourBus la proposta interessante di Tymbro, mentre il Nuovo Imaie ha selezionato Gigante! Oltre a loro i live di Diraq e Snow in Damascus.L'aftershow definitivo che all'Hangar porta al gran finale la nona edizione del Riverock Festival è curato da Rollover Staff.

Tutti gli headliner delle 3 serate portano al Riverock il loro spettacolo live completo.

Riverock Festival nasce nell’estate del 2010 da una piccola rassegna di band emergenti umbre ma già dall’edizione successiva la vocazione alla crescita continua del gruppo di ragazzi che compongono l'Associazione Culturale Riverock è emersa con forza: in 8 edizioni hanno calcato il palco del festival artisti come Peter Hook (Joy Division), Pat Mastelotto (King Crimson), Colin Edwin (Porcupine Tree) The Veils, Simonne Jones, Niccolò Fabi, Ermal Meta, Marlene Kuntz, Giovanni Lindo Ferretti, Cristina Donà, Morgan, Marina Rei, Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, Lo Stato Sociale, Marta Sui Tubi e moltissimi altri artisti fino ad arrivare ad oltre 200 concerti ospitati finora.

Il Riverock Festival gode del sostegno della Città di Assisi.