Riprende con successo la Grande Musica al Borgo, dopo mesi di silenzio ricominciano i concerti Agimus

Festa della musica, riparte a tutto gas la Grande Classica al Borgo. Dove, nella chiesa di S. Antonio abate di corso Bersaglieri, si esibiscono, in uno strepitoso concerto a quattro mani, i due giovani pianisti Carolina Calabresi e Nicolò Biccheri. “Una festa che, contraddicendo quella ‘senza musica’ di tanti addetti di settore, abbiamo scelto di celebrare ‘con’ la musica” afferma l’assessore alla cultura del Comune di Perugia Leonardo Varasano.

“Questa chiesa, in stato di abbandono per un quarantennio – ricorda il presidente dell’Associazione Porta Pesa, Francesco Ghinelli – è stata recuperata grazie all’ostinazione di personaggi come Carlino Valiani ed Eugenio Becchetti. Ora l’ha in uso la nostra Associazione che collabora fattivamente con l’Agimus”. Proprio al presidente nazionale dell’Associazione giovanile musicale, Maestro Salvatore Silivestro, il compito di celebrare un gradito ritorno delle iniziative. Ricordando come il programma è pronto fino a tutto luglio, ma avrà un seguito durante l’estate.

In platea, secondo le regole del distanziamento, musicisti, musicofili e artisti che seguono e apprezzano la musica: fra gli altri, il pianista e conferenziere Stefano Ragni, i pianisti Marinella Minestrini e Stefano Cavallerin. Il concerto è di tutto rispetto, con un programma che include Ravel, Debussy, Casella, Poulenc, Saint-Saëns con una “Danza macabra” da sballo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I due giovani pianisti altotiberini operano in duo dal 2013 e hanno vinto importanti concorsi nazionali. Oltre che musicisti di rango, sono matematico lui e italianista lei. Insegnano entrambi presso il Centro Sudi Musicali della Valtiberina e girano per concerti in tutto lo Stivale.

Prossimo appuntamento, con un bel concerto lirico, domenica prossima alle 18.