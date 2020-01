Riparte la stagione di spettacoli per ragazzi al Teatro di Figura Perugia: le fiabe scaccia-mostri

Al via la seconda parte della Stagione di spettacoli per ragazzi al Teatro di Figura Perugia a partire dal 12 gennaio alle 17.30. Il cartellone prevede 10 spettacoli di altrettante compagnie di teatro per ragazzi, provenienti da tutta Italia, che presenteranno i loro spettacoli tratti dalle fiabe più amate e conosciute dai bambini, realizzati prevalentemente con l’utilizzo di burattini, pupazzi ed attori. Il primo appuntamento, domenica 12 gennaio alle ore 17.30, con la Compagnia Teatro Laboratorio Isola di confine di San Venanzo (TR), che presenta “FIABE SCACCIAMOSTRI”, uno spettacolo con attori, marionette e musica dal vivo, di e con Valerio Apice e Giulia Castellani.

Recuperando le tecniche della tradizione orale e ritornando all’origine del senso della fiaba, Fiabe Scacciamostri vuole farsi portatore di una teatralità fatta a misura di bambino, un teatro di famiglia in cui si condivide la scoperta della conoscenza attraverso la narrazione. Lo spettacolo racconta diverse storie, con le tecniche del teatro d’attore e del teatro di figura, accompagnato da canzoni e musica dal vivo. Nicolino ascolterà fiabe classiche come “I musicanti di Brema” e fiabe più moderne come “Il mostro peloso” tratto dal libro di

Henriette Bichonnier. Fiabe di spavento e di coraggio, ma anche per sorridere ed esorcizzare insieme le paure dei bambini.

L’ingresso principale del Teatro di Figura Perugia è da Via Ripa di Meana- via del Cortone, oppure da via del Castellano, 2/A, trav. di Corso Cavour. Il Teatro ha 98 posti numerati ed è consigliabile prenotare telefonicamente al numero 075 5725845. Biglietto d’ingresso € 7,00. Abbonamento 10 spettacoli € 50 - abbonamento 5 spettacoli € 30. La biglietteria è aperta dalle ore 16.00 tel. 075 5730826