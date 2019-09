Nasce il party per i nostalgici degli anni '90. una giornata di musica, giochi e moda

Un sogno ricorrente per molti di noi è quello di poter rivivere un'epoca storica che non si è vissuta o che ci ha segnato in qualche modo, e il 14 settembre sarà possibile farlo con gli anni '90. Infatti sabato 14 settembre all'area verde di Ripa, si terrà la festa dal titolo "90 Reloaded" (the nineties festival) all'interno del grande festival '90 wonderland': un'occasione per i nostalgici degli anni '90, ma anche per gli appassionati che non li hanno vissuti, di rivivere l'atmosfera di quegli anni a tutto tondo.

La festa è stata organizzata da un gruppo di amici tra cui Cristiano Roscini, grande appassionato di questi anni, (tanto da aver scritto un libro in merito dal titolo 'in due senza casco'), che oggi ha presentato l'evento (nato grazie alla collaborazione della Pro Loco di Ripa) insieme al sindaco Andrea Romizi e al vice presidente della Pro Loco, Luciano Barbarossa. Il programma prevede giochi di abilità (dalle 15 alle 19), mostre ed esposizioni (dalle 15 in poi), cena con karaoke (dalle 19 alle 23) e tanta musica, tutto sotto il segno degli anni '90. Gli ospiti che arricchiranno l'evento con la musica all'insegna di quel periodo saranno tanti e tra questi anche i dj che hanno contribuito alla storia del Red Zone (Ricky L, Sauro, Alberto Frau, Andrea Maffei, Andrea Romani, Giopa, Marco Cucchia e Viceversa).

Per l'occasione ci saranno anche negozi con vestiti anni '90, un'esposizione di motociclette storiche dell'epoca e una parrucchiera che acconcerà i capelli a chiunque voglia un'acconciatura in linea con la festa. Luciano Barbarossa, ha spiegato di tenerci particolarmente alla riuscita di questo evento e ha aggiunto di essere stupito dalla partecipazione dimostrata dai concittadini per l'organizzazione. In caso di maltempo l'evento sarà spostato alla discoteca Matrioska, così da permetterne comunque la riuscita. I costi sono i seguenti: dalle 15 alle 19 2 euro, dalle 19 alle 22 5 euro, e dalle 22 in poi 10 euro.

Cristiano Roscini, La Pro Loco e il sindaco Andrea Romizi invitano tutti i cittadini a partecipare e far rivivere in un solo giorno le esperienze fondamentali degli anni '90.