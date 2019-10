Riflessioni sul gesto dello scrivere, un incontro con lo scrittore e drammaturgo Antonio Moresco

Nell’ambito del progetto di formazione “Il sentiero dei nidi di ragno”, Micro Teatro Terra Marique ospiterà il prossimo fine settimana a Perugia lo scrittore e drammaturgo Antonio Moresco, presso l’ex Fatebenefratelli (piazza S. Giovanni di Dio, 4), per una due-giorni dal titolo “Riflessioni sul gesto dello scrivere”.

Venerdì 25, alle ore 18, avrà luogo la presentazione del suo ultimo libro, “Canto di D’Arco”, mentre sabato 26, dalle ore 10 alle ore 18, Moresco terrà il seminario “La parola, l’esordio”. Entrambi gli appuntamenti sono gratuiti. Il progetto “Il sentiero dei nidi di ragno” è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Sezione Educazione ed è organizzato da C.U.R.A. (Centro Umbro Residenze Artistiche), Micro Teatro Terra Marique e Corsia Of.

"Da bambino e poi da adolescente avevo gravi problemi di apprendimento e difficoltà a leggere e scrivere. Ricordo che la prima cosa che mi ha colpito nel profondo è stata una poesia di Leopardi, “L’infinito” - afferma Moresco - ma il primo libro che sono riuscito a leggere per intero, con i miei occhi, è stato un romanzo di Salgari. Sono molti gli scrittori che hanno lasciato un segno dentro di me: Omero, Dante, Cervantes, Stendhal, Melville, Dostoevskji, Kafka… Posso scrivere per periodi brevi. Allora mi isolo da qualche parte, scrivo solo di mattina, quando si è più coraggiosi e fisicamente più forti, ma anche perché deve passare molto tempo prima del sonno, perché se no la tensione e il tumulto mi impedirebbero di dormire. Poi cammino molto, soprattutto di notte, prima di andare a dormire, per raggiungere un abbandono psicofisico e un vuoto interiore e liberare la mente in vista di un nuovo incontro ravvicinato e di una nuova battaglia”.