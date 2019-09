Rilfessidiversi, la poesia irlandese incontra l'Umbria

Torna protagonista in Umbria la poesia irlandese, in originale e tradotta, fino al 28 settembre con appuntamenti che vedono coinvolti anche istituti scolastici dei comuni di Magione e Perugia.

L’iniziativa chiamata Riflessidiversi è organizzata dal’associazione Immagini d’Irlanda in Umbria, presieduta da Fernando Trilli, in collaborazione con Strokestown International Poetry Festival e Comune di Magione. Patrocinata dell’Ambasciata d’Irlanda in Italia vanta prestigiose collaborazioni con istituti culturali irlandesi.



La collaborazione con le scuole vede la lettura di brani bilingui. L'incontro con gli studenti rappresenta uno dei momenti di maggior divulgazione della cultura poetica irlandese grazie agli scambi con noti poeti che, per l’occasione, vengono tradotti in italiano. Il connubio tra le due culture viene rafforzato dalla presenza, ogni anno, di un poeta italiano le cui poesie vengono tradotte in inglese. Le scuole coinvolte sono a Perugia: il liceo scientifico Alessi e l’Itet “A. Capitini - V. Emanuele II - A. Di Cambio”. A Magione l’istituto omnicomprensivo Giuseppe Mazzini

Ospiti dell’edizione 2019 i poeti Caoilinn Hughes e Sergio Pasquandrea a cui si unirà, nei diversi incontri, Eiléan Ní Chuilleanáin, presenza storica della manifestazione. Le traduzioni saranno a cura di Alessandro Gentili e Rita Castigli. La voce di Léan Ní Chuilleanáin sarà la parte musicale di ogni incontro.



Primo appuntamento a Magione il 26 settembre, alle ore 11.30 all’Istituto omnicomprensivo “G. Mazzini”. Interverranno i poeti Caoilinn Hughes, Eiléan Ní Chuilleanáin, Sergio Pasquandrea, il traduttore Alessandro Gentili. Ambientazione musicale di Léan Ní Chuilleanáin

Il 27 settembre alle 18 a Magione appuntamento alla Torre dei Lambardi per l’incontro con il pubblico.

L’iniziativa di conclude il 28 settembre a Perugia, con l’appuntamento all’Istituto tecnico commerciale “A. Capitini - V. Emanuele II - A. Di Cambio” prima scuola ad aver aderito allo scambio culturale.

La manifestazione patrocinata e sostenuta anche da: Culture Ireland, Regione dell’Umbria e Comune di Perugia, è realizzata in collaborazione con Università per Stranieri di Perugia, Sistema Museo e Progetto Donna.