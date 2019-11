Ricomincia con un grande ritorno il 6 Novembre la stagione Tourné 2019/2020

L'Associazione Umbra della Canzone e della Musica d'Autore rivela uno degli appuntamenti in cartellone per la stagione Tourné 2019/2020, promossa in collaborazione con MEA Concerti. Il 6 novembre (ore 21.00) al Teatro Lyrick di Assisi, dopo il grande successo dello scorso anno, torna a grande richiesta di pubblico lo spettacolo di Angelo Pintus, "Destinati all'estinzione".