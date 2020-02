"Rianimo”, come proteggere il cuore sul lavoro: si inizia a San Valentino

E' stato scelto un giorno speciale per promuovere un'iniziativa tanto importante, come quella della portezione cardiaca sui luogi di lavoro. Il 14 Febbraio, giorno di San Valentino, infatti presso l'azienda Amorini in via del rame 44 a Perugia si terrà un seminario per capire l’importanza di diventare Azienda Cardioprotetta, in collaborazione con il 118 di Perugia (ore 14). L'evento Rianimo è gratuito e aperto a tutti.

Amorini, storico negozio di articoli sportivi e per la sicurezza sul lavoro, tiene particolarmente alla promozione della cardioprotezione. L'obiettivo del seminario promosso sarà quello di illustrare i vantaggi derivanti dalla definizione di un sistema di cardioprotezione all'interno del posto di lavoro.

I rischi di problemi cardiaci gravi o mortali all'interno del posto di lavoro hanno un risvolto sociale ed economico importante. Il workshop di Amorini, in collaborazione con Cardiac Science, vuole approfondire i temi legati ad un argomento sempre più attuale che le normative europee e nazionali stanno evolvendo costantemente. Dai risvolti sociali a quelli economici, dalle leve fiscali a quelle assicurative: tanti i temi cardine che saranno affrontati.

All’evento parteciperanno l’ing. Simone Brustenghi, direttore di Amorini, il Dott. Francesco Borgognoni, direttore del 118 di Perugia e il Dott. Sabino Preziosi, specialista in cardiologia, anestesia, rianimazione e medicina iperbarica e medico di elisoccorso 118. Più un team di esperti di Cardiac Science che illustrerà lo stato delle normative, il contesto legislativo e le caratteristiche dei defibrillatori automatici e semiautomatici.

Alla fine dell’evento sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido, ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 07/07/16, come aggiornamento formativo agli RSPP, ASPP, RLS e ai Lavoratori, Preposti, e Dirigenti, oltre come aggiornamento dei formatori sulla sicurezza ai sensi del D.I. 06/03/13.