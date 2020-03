Alla ri-scoperta della gentilezza: il potere dei piccoli gesti che fanno stare bene, un seminario a Perugia

Per riscoprire quell'atteggiamento che mette in luce cura e rispetto verso ciò che veramente conta, ovvero la gentilezza, si terrà a Perugia un incontro con Cristina Milani, presidente del World Kindness Movement.

Trattarsi con amore, fare ciò che fa bene al nostro corpo e al nostro umore, intrecciare relazioni serene e appaganti, coltivare l’empatia e il sorriso, dare valore anche agli incontri occasionali, calarsi nella prospettiva altrui, rendere sempre piacevole e accogliente il posto dove stiamo. Tuttto questo è gentilezza.

C’è chi è gentile per educazione e ostenta buone maniere, c’è chi lo è per convenienza e vede nella gentilezza il modo più rapido per ottenere qualcosa. Molto più spesso non si è gentili affatto: a causa dello stress, della fretta, di un malinteso senso di praticità, si tende a essere troppo diretti e si saltano quelli che definiamo, con un po’ di disprezzo, “convenevoli”, riducendo ogni rapporto a un semplice scambio. Peccato che così facendo si perda il contatto con tre aspetti fondamentali della nostra esistenza: gli altri, l’ambiente che ci circonda e persino noi stessi.

L'obiettivo del seminario è quello di riscoprire il potere di questa virtù dimenticata e imparare a declinarla giorno per giorno nei rapporti personali, sul lavoro, verso di noi e l’ambiente. Piccoli esercizi di civiltà, semplici e spontanei, in grado però di propagarsi e innescare una rivoluzione gentile che contagerà tutti. Basta solo farla partire.