Perugia, al Rework Club la seconda Reggae Perujah reunion

Una sola serata, una marea di sound system. Tutto nel segno della reggae music. Al Rework club di Perugia venerdì 22 marzo appuntamento con la seconda edizione della Reggae Perujah reunion.

LIVE ON STAGE: ugolatalp, darn mc, armin alla melodica. Ai controlli BOOTS AND ROOTS family: rude toto, manhali sound, hunto sound, BLAZE UP family: mr joint zionet roots and culture. E ancora: dinamite, master dread outta farisan hi-fi, livin faya e perujah dub movement.