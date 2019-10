Rework Club Perugia, inizia "Celebration" con Junior Kelly

Un nuovo format per la stagione 2019 – 2020 del Rework Club di Perugia, appena inaugurata: ‘Celebration’ vuole essere un percorso culturale per ricordare e far conoscere i brani e gli album che hanno fatto la storia della musica, grazie ai live degli stessi protagonisti, ai tributi di altri artisti o ad ascolti consapevoli. Il primo evento targato ‘Celebration’ vedrà l’arrivo sul palco del Rework di Junior Kelly, una delle icone del reggae moderno. Giovedì 17 ottobre Junior Kelly sarà protagonista di un live celebrativo dei vent'anni dall'uscita di ‘Love So Nice’, insieme a Jahbar I e alla Fireman Crew Band. Prima e dopo lo show, dj set a cura di Bashfire, Masada Foundation Sound, Boots and Roots (ore 22.30, ingresso 15 euro).

Secondo appuntamento venerdì 15 novembre con il ‘Combat Folk Tour’: Stefano Cisco Bellotti, ex frontman dei Modena City Ramblers, Luca Lanzi, musicista e cantate de La Casa del Vento, e Francesco "Fray" Moneti festeggeranno insieme la maggiore età dell'album ‘Novecento’, accompagnati dalla band perugina 88 Folli.