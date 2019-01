Doppietta d'autore al Rework di Perugia: per Colors arrivano Lorenzo Kruger e Francesco Di Bella

Al Rework di Perugia, la rassegna Colors va avanti con Lorenzo Kruger e Francesco Di Bella. Una doppietta live di rilievo per la rassegna che punta a portare sul palco del club il meglio della musica italiana contemporanea, dal cantautorato all’elettronica, passando per l’indie e le sonorità più sperimentali.

Giovedì 24 gennaio (ore 22.00, ingresso gratuito) Lorenzo Kruger proporrà, in una versione per piano e voce, i classici tratti dal repertorio dei “suoi” Nobraino, accanto a brani inediti e a momenti teatrali.

Giovedì 31 gennaio (sempre alle 22 don ingresso gratuito) Francesco Di Bella, leader storico dei 24 Grana, festeggerà i vent’anni di carriera con l’uscita del suo nuovo album ‘’O diavolo’, regalando al pubblico del Rework un’intervista e un live acustico.

Dopo la vittoria del premio Ciampi per la miglior interpretazione, Lorenzo Kruger riparte in tour. Voce e autore dei Nobraino, da due anni è in viaggio con il suo pianoforte come un cantastorie d’altri tempi: un cantautorato scuro, che riporta la mente all’atmosfera surreale e ingenua di Paolo Conte. Un mix tra presente e passato, tra musica e teatro: brani inediti, monologhi surreali, barzellette e canzoni del passato saranno i protagonisti di uno spettacolo emotivo ed emozionante allo stesso tempo. Istrionico e provocatorio nelle vesti di frontman dei Nobraino, in questo tour Lorenzo Kruger si immobilizza al pianoforte: col pretesto dello strumento, la scena si riduce alle sole canzoni, ripulite da qualsiasi arrangiamento e postura scenica. I classici dei Nobraino saranno proposti quindi in una veste inedita, nella versione in cui sono state scritte: ‘Bifolco’, ‘Film muto’, ‘Record del mondo’, ‘Tradimento’, ‘Cani e porci’ e molte altre faranno parte di questo percorso attraverso la scrittura, che passa anche per letture, monologhi e considerazioni semiserie.

Ex frontman del gruppo 24 Grana, Francesco Di Bella è da qualche anno protagonista di un percorso solista che lo ha visto pubblicare nel 2014 ‘Ballads Cafè’ e nel 2016 ‘Nuova Gianturco’. L’ultimo album ‘’O diavolo’ arriva dopo un anno durante il quale il cantautore napoletano è stato impegnato in un tour per celebrare i 20 anni di carriera. Il nuovo lavoro di inediti conferma “’O Cardillo” napoletano come uno tra i migliori esponenti del cantautorato rock d’autore: sul palco del Rework, Di Bella presenterà il nuovo disco in un incontro-intervista con il pubblico e con un live acustico.