Primo febbraio 2019. Per la prima volta Pushman, the one man army, sarà a Perugia. Un vero maestro della dancehall, attivo dal lontano 2000. Al Rework Club, per la serata targata Reggae Perujah. Prima e dopo le selezioni Boots and Roots (Rude Toto, Hunto Sound e Manhali Sound) e la Blaze Up family (Mr. Joint e Zionet). Una serata imperdibile.

Qui l'evento Facebook