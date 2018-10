Yazmin Lacey in concerto: l'unica data italiana della voce rivelazione della black music britannica al Rework Club di Perugia

Dopo il successo della prima data con Dj Gruff e Gianluca Petrella, anteprima del festival Young jazz, torna al Rework Club di Perugia il format The Finest Corner, appuntamento dedicato alla migliore musica contemporanea, nel segno della contaminazione tra generi musicali e sonorità all’avanguardia. Venerdì 19 ottobre (apertura porte ore 22.00, ingresso 12 euro) sarà ospite del club perugino il giovane talento della black music britannica Yazmin Lacey, in concerto nella formazione a tre. In apertura The Sycamore, collettivo jazz giovane ma già alla ribalta di palchi importanti, come il Conad jazz contest di Umbria jazz 2017, che li ha visti tra gli artisti premiati.

Yazmin Lacey ha passato la vita a scrivere nell''intimità della sua camera e solo nel 2014 ha iniziato a esibirsi in spettacoli acustici. Mentre la sua reputazione cresce a Nottingham, Yazmin incontra un gruppo eterogeneo di musicisti che finisce per diventare la sua band. Insieme scrivono l'Ep “Black Moon”, pubblicato nel giugno 2017, che combina l'incisivo songwriting di Yazmin con la vitalità del jazz, riscuotendo grande attenzione nel circuito radio nazionale del Regno Unito. Dopo aver dato alle stampe il primo mini album, la talentuosa cantante e autrice ha pubblicato, a fine giugno 2018, il suo nuovo Ep "When The Sun Dips 90 Degrees", andato rapidamente sold out. Il sound fa breccia tra gli amanti della musica soul: l’unicità di Yazmin Lacey risiede proprio nei contrasti della sua voce, nelle sfumature tra forza e fragilità che accompagnano il suo timbro.

La programmazione del Rework non si ferma qui: il weekend prosegue sabato 20 ottobre con Riddim Party, festa in puro stile dancehall con i dj Chiskee e Meeendel collettivo Bashfire. Un nuovo appuntamento dal respiro internazionale è atteso per venerdì 26 ottobre: guest dj del Rework sarà Cooly G, dj originaria diBrixton e protagonista delle migliori consolle mondiali in ambito grime, UK garage, dubstep, con accenni di techno e influenze tropicali.