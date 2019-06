Respira, nuovo singolo di Zay & The Brazzorv per l'etichetta perugina Bounce Records

Si chiama "Respira" ed è eseguito insieme a D-Verse il nuovo singolo della formazione cremonese ZAY & THE BRAZZORV, composta dal rapper Zay e dal quartetto strumentale di batteria (Giacomo Bignotti), basso (Francesco Regis), chitarra (Daniele Sartori) e tromba (Francesco Assini).

Il gruppo ZAY & THE BRAZZORV stringe il sodalizio con l’etichetta perugina Bounce Records e pubblica il nuovo inedito "Respira”, con il featuring dell’MC D-Verse, già nel roster di Bounce. La release è supportata dalla rinomata etichetta Macro Beats Records, già protagonista della collaborazione con Bounce, e distribuita da Artist First.

ASCOLTA “RESPIRA” IN DIGITALE - Da oggi disponibile in tutti i digital stores, il singolo si presenta con un approccio appassionato alla black music, accompagnato dalle rime dei due MC. Ispirato dalle vibrazioni californiane della nuova ondata hip hop, a cui fanno capo artisti come Anderson Paak & The Free Nationals, i membri di ZAY & THE BRAZZORV contribuiscono alla musica italiana colmando quel gap che spesso sussiste tra il rap e la produzione live con la band, con inedita freschezza.

‘“Respira” parla di tutti noi e delle “gabbie” che ci creiamo personalmente nel tentativo di raggiungere gli obiettivi: a volte l’unica soluzione è prendersi un’ora d’aria e lasciare che tutto intorno scorra senza la nostra influenza. È un brano che ti invita a non forzare le cose, soprattutto se coinvolgono le altre persone.