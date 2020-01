Residence Daniele Chianelli, in arrivo una Befana molto speciale

La Befana non dimentica chi è in difficoltà e infatti farà tappa al Residence "Daniele Chianelli" per offrire sorprese e dolcezze agli ospiti della struttura. Un pomeriggio ricco di sorprese e divertimento realizzato, come ogni anno, in collaborazione con il Circolo dipendenti della Perugina. Anche quest'anno si esibirà il Coro dell'Università della Terza età di Perugia.

Inoltre, il musicoterapeuta Lorenzo Capolsini allieterà i presenti con musiche natalizie insieme ad un gruppo di giovani ex pazienti, mentre l'arteteraputa, Sara Raccosta, allestirà due misteriose grotte dei desideri, dove i bambini potranno scovare e scegliere attraverso una divertente lotteria bellissimi doni.