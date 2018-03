La tappa del tour di Red Canzian al Lyrick di Assisi: tutte le informazioni utili sulla serata

Uno spettacolo che racconterà il percorso musicale e la carriera di Red, dai suoi inizi fino ai giorni nostri, arricchito dalle immagini di personaggi e avvenimenti che hanno segnato la storia. Insieme a lui sul palco ci saranno: Chiara Canzian (vocalist, armonica e percussioni), Phil Mer (batteria, percussioni, piano e direzione musicale), Daniel Bestonzo (pianoforte, tastiere, fisarmonica), Alberto Milani (chitarre elettriche) e Ivan Geronazzo (chitarra elettrica, chitarra acustica e mandola). «Sarò, in musica, parole e immagini, il testimone del tempo che ho vissuto – così Red Canzian presenta il tour – e in oltre due ore di concerto, attraverserò tutta la musica che ha accompagnato la mia vita, e non solo la mia. Un viaggio che inizia negli anni ’50 con il rock ‘n roll, per passare poi al beat, al prog, alla grande canzone d’autore, ai Pooh, alle mie canzoni».

Red Canzian inizia la sua carriera musicale con la band rock prog Capsicum Red, in cui milita per tre anni, fino a quando, nel 1973, non si unisce ai Pooh come bassista. Insieme a loro percorre e segna 50 anni di storia della musica italiana, vincendo inoltre nel 1990 il Festival di Sanremo con il brano “Uomini Soli”. Con i Pooh, firma alcuni dei più grandi successi che hanno segnato intere generazioni e nel 2016 è tra i protagonisti della reunion per celebrare i 50 anni di storia della band. Nel 2018 torna con un grande e importante progetto solista che lo vede riabbracciare le sue origini rock.

Testimone del tempo Tour, il live di Red Canzian, farà tappa sabato 19 maggio, ore 21, al Teatro Lyrick di Assisi. Organizzazione Elite Agency Group e Bipede Booking and Production. Biglietti disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it (online e punti vendita) e TicketItalia www.ticketitalia.com (punti vendita): primo settore numerato 52,00 – secondo settore numerato 40,00 – terzo settore numerato 29,00 (diritti di prevendita inclusi).