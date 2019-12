Il recordman di apnea Umberto Pellizzari a Perugia per tenere uno stage in piscina e per raccontare la sua carriera al POST

Domenica 15 dicembre Perugia si tingerà idealmente di blu: arriva infatti in città il pluriprimatista mondiale di apnea Umberto Pelizzari, titolare di record mondiali in tutte le discipline dell'apnea.

Il campione sará impegnato tutta la giornata presso la Piscina Pellini, dove svolgerà uno Stage sull'allenamento specifico in apnea organizzato dalla asd Blue Dream Apnea.

Al termine dello stage Pelizzari si tratterrà ancora per "raccontarsi" in una serata-evento entusiasmante non solo per chi già ama questa disciplina, ma per chiunque voglia capire come sia possibile migliorare se stessi affrontando il proprio "limite", nella vita come nello sport.

Video e immagini straordinarie faranno da cornice ad un incontro appassionante, in cui verranno raccontati gli aneddoti della vita, dei viaggi, degli incontri nei mari di tutto il mondo del grande campione.

L'evento serale, promosso e organizzato dall'istruttore Andrea Caiazzo, sará gratuito ed aperto a tutti e si terrà al Post (Museo della Scienza e della Tecnologia) dalle 20.00 alle 22.30.