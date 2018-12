A Foligno il reading musicato dal libro "Elianto", la nuova raccolta di poesie di Giorgio Filippi

Si terrà venerdì 21 dicembre, alle 17.30 presso lo Spazio Astra di Foligno, il reading del libro “ Elianto. Poesie del girasole” (ed. Thyrus, con disegni di Guia Croce), la sesta raccolta di versi di Giorgio Filippi . Le letture tratte dal libro saranno accompagnate dalle note dei musicisti Lorenzo Filippi, Paolo Parigi e Sara Mirti, per un suggestivo evento tra poesia e musica .

“ Elianto è la versione dotta di girasole, e allora ho pensato che il girasole gira sì la sua testa, ma non verso il sole, ma dalla parte opposta, verso l'ombra. E così è Giorgio, e la sua poesia: che non è, per fortuna, 'solare', e chiama sempre in causa (anche qui) la luna, piuttosto. Sempre perdutamente volti, lui e la sua poesia, a questo corpo di donna in ombra, ai suoi riccioli, alla sua bocca, alla fonte del desiderio, come il Marte lucreziano alla sua Venere: ma non mitizziamo, Giorgio, più schiettamente, dice come un caprone. Non ha troppi pudori, per fortuna: non deve nascondere nulla. E non è che la poesia - per il fatto di essere poesia - nobiliti questa materia desiderante impudica: no, è il contrario, è il desiderio che fa grande il linguaggio poetico."