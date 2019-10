Re Take Parco Sant'Angelo, il 31 ottobre la cena finale della campagna di civic crowdfunding

Il 31 ottobre si chiuderà la campagna di civic crowdfunding ‘Re Take Parco Sant'Angelo’ per la riqualificazione e la rigenerazione del Borgo d’Oro e in particolare del Parco Sant’Angelo, storico cuore verde della città di Perugia.

Per l’occasione è stata organizzata una cena “da paura” e una serata finale per celebrare un traguardo “molto importante per tutte le persone che collaborano al progetto e a dimostrazione che insieme si può migliorare la città, attraverso l'attivazione di processi dal basso” affermano gli organizzatori. Con il progetto ‘T.Urb.Azioni - Azioni Urbane con il Turbo’ sono state quindi coinvolte tante realtà diverse: associazioni, commercianti, enti e abitanti del Borgo di Porta Sant'Angelo, che insieme partecipano attivamente alla raccolta fondi per il parco.

La cena è a partire dalle ore 20 nella Sala Miliocchi (Corso Garibaldi 136) con l'ottimo cibo preparato da Cammino Garibaldi birra artigianale a volontà, grazie al Birrificio dell'Eremo, musica per divertirsi e ballare con il dj set organizzato dall'associazione Lautoradio.

Il prezzo è di 15€ per gli adulti e 10€ per i bambini. È importante prenotare (Ciccia 3208641344 – Nicoletta 3404714165).

Con questo evento si conclude la campagna in cui sono stati costruiti tanti appuntamenti ed occasioni di confronto e di rilancio:

· 5 notti brave che hanno accompagnato l’estate del borgo con musica per tutti i gusti, rilanciando un’immagine diversa di Corso Garibaldi non più famosa per gli episodi di cronaca e spaccio ma per il protagonismo di una comunità viva, creativa e tenace;

· laboratori di co-progettazione per immaginare un parco ed un quartiere alla portata di tutti e tutte, dove i protagonisti delle scelte sono i cittadini, non più destinatari finali di scelte calate dall’alto;

· una campagna di raccolti fondi capace di aumentare la visibilità del quartiere in rete e quindi nella città, ma anche mezzo per conoscersi di persona, con il porta a porta, e condividere fianco a fianco i destini di questa zona del centro storico di Perugia, aumentando il senso di fiducia tra le persone e la voglia di sentirsi Comunità.

La campagna di crowdfunding ‘Re Take Parco Sant'Angelo’ è visibile sulla piattaforma Produzioni dal Basso (www.produzionidalbasso.com/project/re-take-parco-sant-angelo).