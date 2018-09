San Sisto, rassegna delle sagre: buon cibo, intrattenimento ma anche solidarietà per la radioterapia oncologica di Perugia

Non solo buon cibo e intrattenimento alla Rassegna delle sagre di San Sisto, a Perugia, ma anche solidarietà grazie alla collaborazione con l’associazione Amici della radioterapia oncologica (Aronc) Onlus. Anche nella seconda e ultima fase della festa, da venerdì 21 a domenica 23 settembre, sarà infatti possibile donare alle casse un euro che sarà impiegato da Aronc per rinnovare la sala d’aspetto e per realizzare spogliatoi dell’area tecnica all’interno della Struttura complessa di Radioterapia oncologica dell’Azienda ospedaliera di Perugia. La proloco San Sisto, inoltre, sosterrà l’opera di Aronc promuovendo una raccolta di tappi.

A chiusura della Rassegna, domenica 23 settembre, un rappresentante di Aronc illustrerà, mostrando anche un video, lo stato d’avanzamento dei lavori. Nella stessa serata interverrà anche il primario del reparto, la professoressa Cynthia Aristei, che illustrerà i progetti scientifici e assistenziali finanziati da Aronc.