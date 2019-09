Rassegna Corpi Uscenti, domenica 8 settembre la giornata finale

Ultima giornata domenica 8 settembre per la rassegna Corpi Uscenti. Sarà il momento finale dedicato alle presentazioni dei lavori degli artisti in residenza creativa Sara Orselli, Riccardo Meneghini, Ilenia Romano e Daria Menichetti. Evento a partire dalle ore 20.30 in due diverse sale del Complesso Sant’Anna a Perugia.

Al termine delle presentazioni, gli operatori partner del progetto HOME sceglieranno l’artista al quale assegnare una residenza artistica nel proprio spazio creativo o Festival. Un’opportunità per i giovani artisti offerta dal Centro Creazione Coreografica perugino che ambisce, non solo a sostenere e ospitare i danzatori nel loro processo creativo, ma creare concrete occasioni di scambio e crescita professionale.