Perugia: sesto appuntamento della rassegna di cinema ambientale "Green Drop Award Perugia". Tutti i dettagli

L'appuntamento è fissato per giovedì 7 giugno alle ore 21.00: si tratta del sesto appuntamento della rassegna di cinema ambientale "Green drop award a Perugia".

Al cinema Sant'Angelo sarà trasmesso per l'occasione "Voyage of Time" del regista Terrence Malick. Gli ospiti dell'incontro saranno Maurizio Busso, professore di astrofisica presso l'Università di Perugia, e Gabriele Lena, geologo. La rassegna in questione, porta a Perugia i film premiati da Green Cross Italia, associazione fondata da Mikhail Gorbaciov ed è promossa dalle riviste "insula europea" e "sapereambiente" insieme a Cinegatti, Arpa Umbria, Biblioteca San Matteo degli Armeni e all'Agenzia di comunicazione e studi ambientali Green Factor con il sostegno di Aboca, l'azienda leader nel campo dei medicinali fitoterapici.

E' possibile trovare il programma completo, fino al 29 giugno, su www.insulaeuropea.eu e www.sapereambiente.it.

L'ingresso per l'incontro è libero, il biglietto della proiezione è di 5 euro.