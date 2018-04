Cinema Zenith, prosegue la rassegna "A proposito di donne": ospiti, dibattiti e film in programma

Prosegue, al cinema Zenith, la rassegna “A proposito di donne”, ragionamenti declinati al femminile, d’intesa col Centro pari opportunità. È stata la volta della regista Valentina Pedicini che, stimolata dalle domande del critico e storico del cinema Andrea Fioravanti, ha presentato “Dove cadono le ombre”, un film di singolare impatto che punta i riflettori su un fenomeno storico poco noto.

L’argomento è stato prima svolto in modalità di indagine documentaristica. Poi è diventato film, interpretato splendidamente da Elena Cotta e Federica Rosellini, riscotendo viva attenzione in numerosi festival e rassegne. Il lavoro apre il sipario sullo sterminio scientifico attuato dalla “civilissima” Svizzera.

Un delirante programma di eugenetica aveva lo scopo di sradicare il nomadismo, sottraendo a forza i bambini alle famiglie e chiudendoli in ospedali psichiatrici. Anna e Hans, infermiera e assistente di un istituto per anziani, vivono prigionieri dell'infanzia, nell’ex orfanatrofio dove sono stati reclusi da bambini. Dal passato riappare Gertrud, medico sadico e votato all’orrore. Ma ormai è vecchia e malata e la sua presenza evoca solo fantasmi di rancore.

La vera storia. Tra il 1926 e il 1986, la Pro Juventute elvetica ha sottratto 2000 bambini alle famiglie di etnia jenisch (nomadi come i rom e i sinti) con l’obiettivo di mettere fine al nomadismo. Sui minori sono stati condotti esperimenti scientifici e applicate pratiche come la sterilizzazione per impedirne il riprodursi. Una delle vittime di questa forma di pulizia etnica, Mariella Mehr, ha raccontato quanto accaduto trasfigurandolo in forma poetica e letteraria. E il tutto è confluito in un film molto intenso e teatrale. Partecipi le reazioni del pubblico e diversi gli interventi, magistralmente coordinati da Fioravanti.