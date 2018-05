"British day in Italy": tutto il tour delle auto d'epoca inglesi a Perugia e dintorni

C’è anche Montone fra le tappe del raduno di auto d’epoca inglesi racchiuso nel titolo “British day in Italy”. Lo speciale appuntamento motoristico, giunto alla quarta edizione, quest’anno si svolgerà dall’11 al 13 maggio in località Bosco, a Perugia. Le macchine d’epoca copriranno un percorso di oltre 100 km che si snoderà lungo angoli suggestivi dell’Umbria portando gli equipaggi alla scoperta degli incantevoli centri storici di Perugia, Umbertide, Corciano e, come detto, Montone nella giornata di sabato 12 maggio.

L’itinerario raggiungerà le sponde del Trasimeno per visitare isola Maggiore, dopo aver attraversato il caratteristico borgo di Castel Rigone. La manifestazione, organizzata dagli appassionati presidenti dei club monomarca di auto inglesi Roberto Bargagna, Claudio Nacca e Rita Annunziata, intende coniugare la tradizione ingegneristica britannica con l’eccellenza del territorio umbro.

Con il ‘British day’ le strade del cuore verde d’Italia diventano così luogo privilegiato per una fuga romantica a bordo di veicoli dall’inestimabile valore estetico e storico.