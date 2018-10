A Radio Subadio ospiti Alessandro Preziosi e Sarah Felberbaum: da "Nessuno come noi" a Speciale per un'ora d'amore

Il giorno dopo l'uscita nelle sale di "Nessuno come noi" il film tratto dall'omonimo romanzo di Luca Bianchini (edito da Mondadori) Alessandro Preziosi e Sarah Felberbaum saranno ospiti su Radio Subasio a Speciale Per Un'Ora d'Amore.

Il programma cult dell’emittente, che nella sua versione "Speciale" incontra i cantanti più popolari, al rientro dalla pausa estiva si sta aprendo anche ai personaggi più celebri della tv e del cinema. Venerdì 19 ottobre alle 22,00 gli attori - che nella commedia sentimentale diretta da Volfango De Biasi e da lui stesso sceneggiata assieme a Luca Bianchini, Marco Ponti e Tiziana Martino e distribuita da Medusa Film, interpretano un noto docente universitario ed un'insegnante di liceo bella e anticonformista - oltre ad entrare nelle pieghe di una storia ambientata nella Torino degli anni Ottanta costruiranno per gli ascoltatori di Radio Subasio il 'loro' programma del cuore.

Chissà se, nel farlo, ipotizzeranno la play list di Umberto Fioravanti e Betty Bottone, i personaggi portati sullo schermo che, nonostante un primo burrascoso incontro, vivono una passione travolgente, oppure, affiancati dalla conduttrice di “Speciale Per Un’Ora d’Amore” (Roberta Reversi), lasceranno parlare lo speaker che è in loro, condividendo 6 delle canzoni d’amore che li coinvolgono di più.

Da una vicenda capace di mostrare che in amore e in amicizia ci sono sia gioia che dolore e per viverli appieno si deve essere disposti a compiere delle scelte, costi quel che costi... alla vita vera, "Speciale Per Un'Ora d'Amore" sarà il contrappunto migliore. Soprattutto perché, per dirla con le parole del regista De Biasi "l’amore è sempre amore, e per quanto imperfetto merita di essere vissuto".

Non c'è dubbio che sarà una serata indimenticabile .... Radio Subasio, si ascolta in FM dalla Toscana alla Campania, a Milano, in streaming su radiosubasio.it o scaricando l’app ufficial. Fondata 42 anni fa, è la radio leader nel Centro Italia con quasi 2 milioni di ascoltatori, si rivolge ad un target prevalentemente familiare, fedele e appassionato, con un format che dà grande spazio alla musica italiana ma anche alle hit internazionali. Interviste ai più grandi artisti, esibizioni live in studio ed una importante presenza sul territorio, arricchiscono la proposta editoriale di Radio Subasio, dove il vero protagonista è sempre l’ascoltatore!