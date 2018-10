Radio Subasio: Maurizio Costanzo ospite della trasmissione e conduttore del cuore a "Speciale per un'ora d'amore"

E' anche conduttore radiofonico ed autore di canzoni ... praticamente, un ospite perfetto! Maurizio Costanzo è il personaggio voluto da Radio Subasio per il prossimo appuntamento della nuova stagione di "Speciale Per Un'Ora d'Amore". Il programma cult dell'emittente, che nella sua versione speciale incontra i cantanti più popolari, vede ora protagonisti anche i personaggi più celebri della tv. Venerdì 12 ottobre alle 22,00 il giornalista, inventore del talk show televisivo, nonché scopritore e valorizzatore di talenti, costruirà per gli ascoltatori di Radio Subasio il 'suo' programma del cuore.

Attualmente su Canale 5 con "L'intervista", il talk "one-to-one" nel quale stimola gli interlocutori a guardarsi dentro per rileggere la propria storia, Maurizio Costanzo padroneggia i media - dalla radio alla Tv (è in video da 42 anni) passando per la carta stampata - senza dimenticare l' "ironia e commozione" con le quali ha dichiarato di avere festeggiato il recente traguardo degli 80 anni. Non c'è dubbio che riuscirà ad essere un eccellente anfitrione di se stesso nel radiofonico "Speciale Per Un'Ora d'Amore". Qui l'invitato, affiancato dalla speaker del programma (Roberta Reversi), presenta in autonomia le sue 6 canzoni d’amore, componendo e motivando una personalissima scaletta.

"Speciale Per Un'Ora d'Amore", diventa così ancora più prezioso, perché la musica e le parole accomunano tutti e rimangono "ogni giorno insieme con te" ... proprio come Radio Subasio.

