A Radio Subasio un ospite speciale: Gianni Morandi protagonista di "Speciale per un'ora d'amore"

Sarebbe bellissimo scoprire che le nostre canzoni d’amore preferite, da ascoltare in silenzio o in compagnia di chi si ama, sono le stesse che emozionano … Gianni Morandi!!! Una circostanza verificabile, perché l’artista, recentemente ospite a Radio Subasio in una serata live di grandissimo successo, domenica 13 maggio alle 22,30, tornerà ad essere protagonista in “Speciale per Un’ora d’Amore”. Il format, nato per impreziosire una trasmissione cult, da decenni capace di tenere incollati e coinvolgere milioni di amici dell’emittente, chiama grandi personaggi della musica italiana ed internazionale a personalizzare la scaletta, condividendo il microfono con la speaker Roberta Reversi, impeccabile padrona di casa.

Un modo per parlare della propria interiorità proponendo i brani della vita, quelli che ne accompagnano o ne hanno accompagnato le fasi più romantiche, tratti – ed è l’aspetto meno scontato – dalla produzione discografica di altri colleghi. Domenica sera, quindi – d’ora in poi destinata ad accogliere tutti gli “Speciale per un’ora d’amore” del futuro – Gianni Morandi animerà la prima parte del programma ed accompagnerà quanti si sintonizzano sulle più belle emozioni in musica, lungo le sue strade del cuore. L'intento del programma è far diventare universale il personale, avvicinando ancora di più gli artisti al proprio pubblico. L'hanno fatto, tra gli altri, Mika, Tiziano Ferro, Jovanotti, Ermal Meta, Biagio Antonacci, Annalisa, Negramaro e, il 13 maggio toccherà ad uno degli interpreti italiani più apprezzati ed amati.

Gianni Morandi, che a dicembre ha compiuto 73 anni, sta vivendo il successo del suo ultimo album, il 40esimo, dal titolo "D’amore d’autore", contenente otto inediti scritti per lui da altrettanti cantautori, oltre alla cover di ‘Onda su onda‘ di Paolo Conte, cantata in duetto con Fiorella Mannoia. “Mi piace ancora cantare d’amore - aveva dichiarato presentando l'album - perché senza amore si sta male, a 20 anni come a 70” ... Non può esserci ospite migliore, quindi, per "Speciale per un'Ora d'Amore".