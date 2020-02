"Quelle scienziate perseguitate", se ne parla a Perugia in un incontro

Una serata organizzata da Arpa in collaborazione con l’Associazione Italia-Israele, per ricordare le storie di donne matematiche, biologhe, botaniche. Il presente e il futuro della ricerca che all’improvviso si ritrovarono - in seguito alla promulgazione delle Leggi Razziali - a essere espulse da università e accademie, cancellate dagli elenchi ufficiali, deportate nei campi di concentramento o costrette a emigrare all'estero.

Ricordare le loro storie sugifica anche non dimenticare la nostra, di storia.



L’incontro che sarà introdotto da Morena Bigini (Consigliera del Centro Pari Opportunità) e Maria Luciana Buseghin (membro di AITIL Associazione Italia-Israele di Perugia) e fa parte di “Donne e scienza”, progetto realizzato dalla collaborazione tra Centro pari opportunità - Biblioteca delle donne e Rivista micron.