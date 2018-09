Quasar Village, si celebrano i quattro anni di attività: mostre mercato, ospiti famosi e tanto altro. Tutti gli appuntamenti da non perdere

Prosegue la programmazione di eventi del Quasar Village che nel mese di settembre celebra il suo quarto anniversario tra mostre mercato, ospiti famosi e l’immancabile festa con torta di compleanno. Così, da venerdì 14 a domenica 16 settembre va in scena Smart Village, il villaggio del benessere e della sostenibilità made in Umbria. I clienti del centro commerciale di Ellera di Corciano potranno vivere un fine settimana con il meglio dei prodotti che vogliono bene all’ambiente e alle persone, tutti da gustare e vivere attraverso laboratori, dimostrazioni e spettacoli gratuiti a cura di Fa’ la cosa giusta! Umbria. La mostra, con articoli di artigianato, arredamento, bigiotteria, fiori e piante, sarà aperta dalle 16.30 alle 20 il venerdì e dalle 10.30 alle 20 il sabato e la domenica. Tra i laboratori gratuiti ci saranno ‘Dipingi la sostenibilità!’, dove i bambini potranno imparare a disegnare con i colori realizzati dagli scarti di frutta e verdura ed esibire i piccoli capolavori in un’estemporanea collettiva di pittura (venerdì alle 16.30, e domenica alle 16); ‘Trasformaoggetti’, laboratorio di riciclo creativo con materiali che quotidianamente buttiamo (venerdì e domenica alle 16); laboratorio di tessitura, venerdì alle 18, a cura di Luciana Pasqualoni Franchi; ‘Costruiamo insieme le lanterne della pace’, a cura di Emergency Perugia, sabato alle 11; ‘Scaccomatto’, laboratorio per la realizzazione di scacchi con materiali di recupero e oggetti usati a cura di Stefano Russo (domenica alle 17). E poi ancora ci sarà la possibilità di effettuare test drive gratuiti di city e mountain bike elettriche (venerdì alle 18, sabato e domenica alle 11 e alle 17), approcciarsi alla capoeira con ‘Il mondo a testa in giù’ (sabato alle 17) ma anche al mondo delle freccette con la Federazione italiana giochi e sport tradizionali (sabato alle 17), del tango con gli insegnanti Giancarlo Pastonchi ed Emanuela Filippelli (domenica alle 16) o del Tai Chi e Kung Fu con la Scuola San Bao (domenica alle 17.30). Non mancherà lo spazio dedicato alla cucina, nell’appuntamento ‘Fai l’impasto giusto’, per imparare tutti i segreti della torta al testo umbra (sabato alle 15) e ‘Viaggio alla scoperta dei sapori dell’Umbria’, degustazione guidata a cura di Cia Umbria (sabato e domenica alle 12).

A questo si aggiungono le iniziative per il ‘4° anniversario emojionante’: dal 15 al 30 settembre sarà allestita una gift machine, versione ‘umana’ delle macchinette pesca peluche, che elargirà tanti regali ai clienti. Le persone verranno imbragate e sotto la guida di un parente, un amico, o se sono sole, dell’hostess presente, cercheranno di afferrare con l’utilizzo di guantoni un peluche a forma di emoji contenente buoni sconti immediati, gadget e altri premi. “Il compleanno è il nostro – hanno dichiarato dalla direzione del centro – ma i regali sono tutti per voi perché vogliamo ringraziarvi per la fiducia che ogni giorno ci accordate. In fondo i nostri successi sono anche merito vostro”. La festa prosegue mercoledì 26 con il rapper Guè Pequeno, che dalle 17 incontrerà i fan e firmerà le copie del suo nuovo album ‘Sinatra’, e domenica 30 settembre nel gran finale con taglio della torta e degustazione gratuita per tutti. Per rimanere aggiornati sulle novità si può visitare il sito web www.quasarvillage.it o la pagina Facebook Quasar Village.