Quasar Village: arriva la IV edizione del festival dedicato all'arte, alla creatività e allo spettacolo

Arte, creatività e spettacolo in un unico festival. Da venerdì 11 a domenica 13 maggio torna Boom! Tags & Comics, il festival di street art e fumetto giunto alla quarta edizione. Saranno tre giorni nei quali farsi coinvolgere nella cultura della street art e dell’illustrazione, accompagnati dalla musica e dalla danza breakdance, con tantissime attività: presentazione di mostre, live painting, concerti dal vivo con artisti e numerose crew di b-boy da tutto il Centro Italia. Ci sarà spazio anche per il disegno dal vivo con modelli, laboratori di creazione di fumetto e spettacoli di marionette riservati ai bambini. Inoltre, numerosi skater della Clean company skateboard family saranno disponibili per lezioni e dimostrazioni gratuite. Ospiti della sessione Comics saranno l’illustratore Filippo ‘Peppo’ Paparelli, alla cui presenza sabato 12 alle 16.30 verrà inaugurata ufficialmente la sua mostra ‘Il Pinocchio degli Ottonari’. Tags&Comics 2018 collabora con l’associazione Amici del Fumetto Città di Castello Tiferno Comics, di cui ospita una mostra dedicata ai manifesti del Festival Tiferno Comics 2003 - 2017, che verrà inaugurata domenica 13 alle 18. Sarà possibile visitare le mostre fino al 20 maggio.

Presente anche il Collettivo Chiroco di Perugia che curerà le sessioni di disegno dal vivo con eroi cosplayer. Special guest della quarta edizione di Tags&Comics, i Dsa Commando da Savona, una delle formazioni di riferimento della scena Hip Hop Hardcore, anticipati dal dj set di una delle pietre miliari della scuola Hip hop dagli anni 90 ad oggi: Inoki Ness. Dsa e Inoki si esibiranno durante l’Hip hop session di domenica 13 dalle 17, nell’area davanti all’ Ia ia oh Mangeria, Sestabase e Smooth Outlet e, in apertura, è in programma il concerto live delle crew locali RapPirata-Umbria e Lbnt (Marsciano-Perugia). Sempre per la sessione Hip hop domenicale, dalle 15 live painting su pannelli, auto e altre strutture con tanti writer da Perugia, contest breakdance con assegnazione del premio di cypher king, da parte di B-boy Foglia, fondatore nel ’97 con Denis e Duna, della ‘Break the funk’, una delle prime e più significative crew italiane con la quale lavora attualmente, e terzo ai campionati mondiali di breakdance a Brema nel 2003. Parteciperanno al contest tante crew di b-boy dal Centro Italia con l’insegnante Domenico di Pietro (Dips). I premi per il cypher king saranno offerti da Smooth Outlet e King sport & style; i b-boy si sfideranno sui dischi dei dj locali Chiskee e Cekera.

Una parte del programma, poi, è riservato ai più piccoli: sabato 12, dalle 16 alle 19 (e domenica dalle 10 alle 19), c’è il laboratorio ‘Alla scoperta del fumetto di Topolino’ in collaborazione con il Joka Village; alle 17.15 ‘Batman vs Joker, il furto del pennarello magico’, spettacolo di marionette e disegni per bambini, a cura di Paparelli, scritto da Stemmark e diretto da Mariangela Di Luzio; sempre sabato alle 18.15, infine, laboratorio di creazione di un fumetto ‘Crea il tuo fumetto’, per imparare a creare appunto una storia a fumetti aiutati sempre dal disegnatore ‘Peppo’ Paparelli.