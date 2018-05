Corciano: ritmi e atmosfere esotiche al Quasar Village con Qua Oriente

Una giornata dedicata ai bambini quella di giovedì 31 maggio al Quasar Village dove saranno esposte le opere che questi hanno realizzato nell’ambito del premio Rolando Ferri ‘Espressiva…mente’, concorso indetto dall’associazione Rolando Ferri di Magione e rivolto agli alunni delle scuole d’infanzia e primarie del comprensorio del Trasimeno, del Comune di Corciano e del Comune di Perugia. Tema della dodicesima edizione è stato ‘Che meraviglia!’ e i giovani artisti, suddivisi in fasce d’età, sono stati chiamati a cimentarsi in elaborati grafico-pittorici (I, II, III anno della scuola d’infanzia) o testi in prosa e poesia (I, II, III, IV, V anno della scuola primaria). E proprio i disegni dei più piccoli coloreranno la galleria del centro commerciale di Corciano, che ospiterà, inoltre, dalle 16.30, un laboratorio teatrale per bambini e genitori a cura del maestro Mehdi Kraieme della Carthago Teatro. A seguire ci sarà una merenda gratuita per tutti i partecipanti offerta dal Conad Ipermercato.

Atmosfere esotiche, invece, con Qua Oriente, festival d’Oriente in scena da venerdì 1 a domenica 3 giugno. Per la terza edizione prevista la mostra mercato con prodotti d’artigianato artistico, di cosmetica naturale e articoli per la casa. La stessa aprirà venerdì alle 16.30. Seguiranno dimostrazioni spettacolo con San Bao, scuola di discipline orientali, che proporrà attività di kung fu per bambini, tai chi chuan, whing chun e flowfit.

Il programma è comunque ricco perché prevede sabato 2 (con apertura straordinaria del centro commerciale) laboratori di scrittura cinese e giochi di arti marziali per bambini dalle 16 alle 17, laboratori di origami dalle 17 alle 19 e messaggi orientali dalle 16.30 alle 18.30, anche domenica 3; tante le dimostrazioni poi, che si susseguiranno nell’arco del pomeriggio: alle 16.30 judo; alle 17 ju jitsu; alle 17.30 kali (arte marziale filippina con bastoni e coltello); alle 18 (e alle 19) danza del ventre, tribal, bollywood e khaliji; alle 18.30 muay thai e jeet kune do.

Domenica 3 alle 15.30 il laboratorio dell’associazione Millepiedi di Foligno permetterà ai partecipanti di imparare a realizzare aquiloni. Seguiranno, alle 16.30, i massaggi orientali a cura de L’Erbolario, dimostrazioni e workout di kung fu alle 16.30, tai chi chuan alle 17 e sanda alle 17.30. Alle 18 è l’ora della degustazione gratuita di tisane ayurvediche cui seguirà, alle 18.30, una dimostrazione spettacolo di kick boxing. Il festival si chiuderà in musica, tra ritmi e vibrazioni orientali con uno spettacolo in programma alle 18.40.