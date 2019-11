Quasar Village, oltre allo shopping anche un'iniziativa contro la violenza sulle donne: sabato 23 con la Polizia di Stato

Non solo divertimento e spensieratezza al Centro Commerciale Quasar, ma anche attenzione a tematiche delicate, come la violenza sulle donne.

Sabato 23 novembre dalle14 alle 21, infatti, all’interno del Centro Commerciale Quasar Village sarà allestito uno spazio riservato al contrasto della violenza sulle donne, con operatori dell’Ufficio minori e vittime vulnerabili della Divisione anticrimine della Polizia di Stato, personale sanitario e del Centro antiviolenza di Perugia, specializzati nel contrasto ai fenomeni di violenza di genere. Gli agenti saranno a disposizione per ascoltare eventuali problematiche e richieste di aiuto all’interno di un’area di accoglienza dedicata all’ascolto protetto.

L’iniziativa fa parte di una campagna nazionale promossa e condotta dalla Polizia di Stato, ‘Questo non è amore’, che si propone di informare, dare consigli o suggerimenti su come denunciare e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne.

Altra iniziativa invece domenica 24 novembre: i più piccoli potranno incontrare Bing, il simpatico coniglietto protagonista della serie animata britannica, dalle 14.30 alle 19.30 all’interno del Casale del Quasar Village e vivere così un pomeriggio di allegria. Sempre al Casale, continua il divertimento con Babbo Natale e i suoi elfi, ma ad attendere grandi e piccini c’è anche la pista di pattinaggio e i tipici mercatini nelle casette in legno. Per le ragazze dai 13 anni in su, inoltre, domenica si terranno le selezioni di Miss Quasar. Le più apprezzate dalla giuria accederanno all’evento finale della Black fashion night, venerdì 29 novembre, dove ci sarà spazio anche per i Baby model, già selezionati nella tappa del 17 novembre. È possibile iscriversi alla sfilata fino al giorno del casting, compilando il modulo presso l’apposito desk collocato in galleria. L’evento coinciderà con il Black friday, il giorno delle occasioni d’acquisto a prezzi vantaggiosi, durante il quale i negozi resteranno straordinariamente aperti fino alle 23.