Quasar Village, Natale è la festa dei giocattoli: un regalo speciale per i bambini

Un’iniziativa che intende regalare un sorriso ai bambini che ne hanno più bisogno, basata sul principio del dono e contro lo spreco. Il Quasar Village apre le porte al Natale con la Festa dei giocattoli, dal 7 al 22 dicembre, grazie alla quale chiunque potrà donare i propri giocattoli, nuovi o usati, ricevendo in cambio degli ‘euroquasar’, da utilizzare per l’acquisto di altri doni, all’apposito point allestito in galleria. Le giornate di raccolta giochi sono sabato 7 e domenica 8 dicembre, e poi ancora da sabato 14 a venerdì 20 dicembre dalle ore 16, giorni durante i quali, all’interno del centro commerciale di Corciano, si terranno anche dei laboratori per costruire giocattoli in legno. La festa proseguirà sabato 21 e domenica 22 dicembre, quando si procederà al baratto dei giocattoli con gli euroquasar ricevuti, e terminerà domenica 22 con la festa finale, durante la quale verranno consegnati i giocattoli raccolti all’associazione Fondo di solidarietà del Comune di Corciano, che provvederà alla distribuzione ai bambini più sfortunati.

Non solo Festa dei giocattoli però, perché tutto il Quasar Village è avvolto dall’atmosfera natalizia. L’immancabile pista di ghiaccio, dove pattinare tra mille luci, gli addobbi e le luminarie fanno da contorno ai mercatini di Natale, aperti fino al 24 dicembre, in cui trovare tante originali idee regalo, articoli artigianali e prodotti gastronomici da tutta Italia. Al centro della scena anche ‘Il magico mondo di Babbo Natale’, allestito al Casale del Quasar Village, dove i bambini potranno scrivere la propria letterina dei desideri circondati dal bosco fatato e aiutati dagli elfi, che li accompagneranno a conoscere Babbo Natale in carne e ossa. C’è anche la possibilità di vivere un’esperienza immersiva con il cinema 10D, viaggiando sulla ‘Magica slitta di Babbo Natale’. Il Magico mondo di Babbo Natale accoglierà i visitatori i sabati, le domeniche, i giorni prefestivi e festivi, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.30, fino al 29 dicembre, e tutti i giorni dalle 14.30 alle 19.30. Nei giorni festivi e nel fine settimana l’ingresso all’attrazione sarà a pagamento, al costo di 6 euro (gratuito per i bambini al di sotto di un anno di età). Nei giorni infrasettimanali, invece, avrà un costo di 3 euro mentre l’ingresso sarà gratuito per chi avrà effettuato acquisti nei negozi del centro commerciale per almeno 20 euro. Sono previsti pacchetti visita per le scolaresche, con biglietto a 4 euro per i bambini e ingresso gratuito per gli insegnanti accompagnatori, prenotabili scrivendo a produzione@jetsgroup.it.

Per ulteriori informazioni: www.quasarvillage.it e sulla pagina Facebook Quasar Village.