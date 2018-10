Corciano: al Quasar Village si scalda l'atmosfera con il latin fest, il festival della cultura sudamericana

Atmosfera latino-americana al Quasar Village da venerdì 5 a domenica 7 ottobre per la seconda edizione del Latin Fest, in collaborazione con Bertoni Editore, Europa Comunica e La casa degli artisti. Al centro della scena ci sarà la cultura sudamericana nella quale ci si potrà immergere grazie alla mostra mercato, che presenta migliaia di articoli e prodotti, e la partecipazione di associazioni locali che proporranno spettacoli ed esibizioni. Ci saranno, inoltre, i laboratori per bambini a cura di Joka Village e domenica il gran finale con la sfilata alla quale parteciperanno, tra le altre, miss Sud America-Umbria e miss Viso Latino. Chiuderà la festa una degustazione gratuita di prodotti tipici.

Si parte venerdì dunque: dopo l’inaugurazione della mostra mercato alle 16.30, si prosegue con la mostra pittorica che accoglie le opere di Fabrizio Fabbroni, sul tema delle civiltà pre-colombiane, e le letture dell’attrice Simona Esposito che esporrà brani letterari di scrittori cubani accompagnata dalla musica. Seguirà un’esibizione spettacolo a cura dell’associazione culturale Alma Andina durante la quale interverrà il cantante Patricio Cajas Peñaherrera. Il sabato, dalle 16 alle 19, i bambini potranno divertirsi a costruire e suonare le maracas nel laboratorio a loro dedicato, che si ripeterà domenica negli stessi orari. Non può esserci un festival dedicato al mondo latino-americano, però, senza musica e balli e infatti saranno tante le iniziative che si succederanno nella tre giorni (programma completo www.quasarvillage.it/news- eventi/latin-fest-al-quasar- village) al ritmo di bossa nova e tango.

Tra gli eventi artistico-letterari da segnalare, poi, domenica alle 16 l’appuntamento con ‘Splanglish’, a cui saranno presenti la scrittrice colombiana America Monato Bolanos e la pittrice argentina Elisbeth Cura, e alle 16.30 ‘Con licenza’, che prende il nome dal titolo del libro di Mirco Bonucci, che sarà anch’egli presente all’incontro nel quale non mancheranno incursioni musicali e la realizzazione della ‘Tela per l’Amazzonia’.