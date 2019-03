Il Quasar Village diventa il paradiso degli amanti della musica: torna la Fiera del Disco

Al Quasar Village torna l’appuntamento con la Fiera del disco. Sabato 16 e domenica 17 marzo la galleria del centro commerciale di Ellera di Corciano ospiterà cultori della musica su cd e vinile che esporranno tra i banchi una vastissima proposta di usato e pezzi da collezione.



In fiera ci saranno infatti circa 40 espositori selezionati, accomunati dalla passione per la musica, provenienti da tutta Italia, con un’offerta che spazia tra i più svariati generi: dalla musica classica, al punk, dalla dance all’hip-hop, dal jazz al metal, dall’indie al reggae, dalla black music alla new wave fino alla disco anni 70-80. In esposizione si potrà trovare anche altro materiale come gadget e memorabilia imperdibili. La manifestazione è come sempre organizzata da Ernyaldisco. L’ingresso alla fiera, aperta dalle 9 alle 20, è gratuito e, chi vorrà, avrà anche la possibilità di scambiare i propri dischi. Nel pomeriggio di domenica, ad arricchire l’evento, ci sarà l’esibizione musicale di allievi e insegnanti dell’associazione musicale Newsic di Corciano.