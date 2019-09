Quasar Village festeggia i cinque anni di attività con "Smart Village", all'insegna dei prodotti locali e della sostenibilità

Riparte la programmazione di eventi del Quasar Village che a settembre celebra il quinto anno di attività. Da venerdì 13 a domenica 15 settembre per ‘I Villaggi del Quasar’ sarà allestito lo ‘Smart Village’, il villaggio del benessere e della sostenibilità made in Umbria, in collaborazione con Fa’ la cosa giusta Umbria.

Nella seconda edizione dell’evento spazio a laboratori, dimostrazioni d’artigianato e di arti marziali, degustazioni gratuite e una mostra mercato di prodotti locali aperta dalle 10 alle 20. L’inaugurazione è alle 16.30 di venerdì: la giornata scorrerà tra laboratorio di disegno, percorso esperienziale alla scoperta degli oli essenziali e test-drive gratuiti di bici e mountain bike elettriche.

“Il nostro centro commerciale – ha spiegato la direttrice del Quasar Village Tiziana Zetti – è felice di rinnovare la collaborazione con Fa’ la cosa giusta, con cui condividiamo alcuni valori e idee quali il consumo critico e uno stile di vita sostenibile. Inoltre, noi teniamo molto al ‘made in Umbria’ e ai prodotti del territorio”. Il programma completo di Smart Village si può consultare sul sito www.quasarvillage.it.